’Kapitein Von Trapp’ (91) uit Sound of Music overleden

„Chris was een buitengewone man die enorm veel liefde en respect voor zijn beroep voelde. Hij had geweldige ouderwetse manieren, zelfspot en humor”, reageert zijn goede vriend en manager Lou Pitt op zijn overleden. „Hij was een nationale schat die enorm genoot van zijn Canadese roots. Hij heeft ons allemaal geraakt met zijn kunst en menselijkheid. Zijn legendarische leven zal blijven bestaan voor alle komende generaties. Hij zal voor altijd bij ons zijn.”

De Canadese acteur is het meest bekend van zijn rol in The Sound of Music als kapitein Von Trapp, de tegenspeler van hoofdrolspeelster Julie Andrews.

Christopher Plummer en Julie Andrews Ⓒ Getty Images

De acteur had een haat-liefdeverhouding met de rol die hem onsterfelijk zou maken. Hij stelde achteraf dat de Oostenrijkse familieman ’een bordkartonnen figuur was, humorloos en eendimensionaal’. Pas de afgelopen jaren erkende hij de waarde van de film en noemde hij het weer een grote eer om een bijdrage aan dit stuk filmgeschiedenis te hebben mogen geleverd. Het was de eerste maal dat de acteur ooit zong, naar eigen zeggen had hij voor de auditie voor kapitein Von Trapp niet eens onder de douche gezongen.

Pas in de jaren negentig wist Plummer eindelijk uit de schaduw van zijn iconische vertolking te klimmen, met rollen in onder meer The Insider, A Beautiful Mind, en Inside Man. Hij deelde tweemaal de set met de Nederlandse acteur Yorick van Wageningen, in The New World (2005) en The Girl with the Dragon Tattoo (2011). Een van zijn grote fouten in zijn carrière noemde hij het afwijzen van de rol van Gandalf in de Lord of the Rings-trilogie, een rol die Ian McKellen naar de hoogste Hollywood-regionen katapulteerde.

Plummer was in 2012 de oudste acteur die een Oscar won. Hij kreeg de prijs voor beste mannelijke bijrol in Beginners, waarin hij een man speelt die op hoge leeftijd uit de kast komt. Hij was tevens genomineerd voor een Oscar voor de door Ridley Scott geregisseerde All the Money in the World (2017). In die film verving hij Kevin Spacey in de rol van J Paul Getty, nadat Spacey de rol verloor door het #MeToo-schandaal. Plummer was voor het laatst te zien in de film Knives Out uit 2019.