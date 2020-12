Blac Chyna boekt kleine overwinning tegen de Kardashians

Ⓒ Getty Images

In de al jarenlang lopende rechtszaak tussen Blac Chyna en verschillende leden van de Kardashian/Jenner-familie heeft het model een kleine overwinning geboekt. Volgens de New York Post heeft een rechter haar verzoek ingewilligd om niet uitgezonden beelden van realityshows Rob & Chyna en Keeping Up With The Kardashians in handen te krijgen.