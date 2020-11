Goedele Liekens heeft huidkanker: ’De slechte dagen worden steeds frequenter’

„Jullie weten, het ligt niet in mijn aard om zaken te verbloemen. En ik wil het jullie zelf vertellen. Ik heb huidkanker”, begint Goedele haar bericht op het sociale platform. „Het begon enkele maanden geleden met zo’n rare vlek waar dermatologen al jaren voor waarschuwen. Die vlek werd onmiddellijk weggehaald. Toen dat niet voldoende bleek, kwam er een operatie om het ding flink diep uit te snijden.”

De operatie bleek achteraf te laat uitgevoerd, want de kankercellen waren inmiddels uitgezaaid naar haar klieren. „Vandaar ligt de weg naar verdere uitzaaiingen natuurlijk open. ’Eens een melanoom binnen zit, maakt die rare sprongen’, zei de oncoloog.”

Hoewel het behandeltraject Goedele zwaar valt, is de kanker gelukkig wel behandelbaar. „Er zijn goede dagen waarop ik vrolijk en energiek leef alsof er niets aan de hand is. Dan forceer ik me om te genieten nu het kan. Er zijn slechte dagen waarop de bijwerkingen van die behandeling me doodmoe, misselijk en ziek maken. Helaas worden de slechte dagen steeds frequenter en ben ik genoodzaakt om gedurende enige tijd mijn activiteiten op een laag pitje te zetten: zowel in het federaal parlement, als in de media.”

Goedele is niet van plan om de handdoek in de ring te gooien. „’Opgeven’ is niet mijn beste eigenschap, dat weet je. Dus hé cancer, you picked the wrong bitch!”

Ze sluit het bericht af met het advies om huidvlekjes te laten testen.