Juryberaad in zaak Harvey Weinstein van start

Harvey Weinstein Ⓒ Getty Images

De jury in de rechtszaak tegen de gevallen filmproducent Harvey Weinstein is dinsdag in New York in beraad gegaan over de vraag of hij schuldig is in drie aanklachten. De vijf vrouwen en zeven mannen werden door de rechter aangewezen om over de schuld of onschuld van Weinstein te oordelen.