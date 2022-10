Henry Cavill keert terug als Superman in nieuwe film

De video begint met een foto van de acteur in het blauw-rode pak. „Ik wilde tot na het weekend wachten om dit te posten, omdat ik jullie de kans wilde geven om allemaal Black Adam te kijken.” Daarin is Cavill al even als de held Superman te zien. „Maar nu velen van jullie dat gedaan hebben, wilde ik het officieel maken: ik ben terug als Superman.”

De acteur bedankt de fans voor hun steun en geduld en zegt dat hun geduld beloond zal worden. Cavill vertolkte de rol van Clark Kent en de superheld nog in 2016 in de film Batman v Superman: Dawn of Justice. Hij was in 2013 voor het eerst te zien als Superman in de film Man of Steel.