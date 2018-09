Vrouw Backstreet Boy AJ weer zwanger

"En dat is vier", schreef de zanger naast een foto van vier paar gympen, twee grote en twee kleintjes. "We verwachten een extra lid van ons gezin in het voorjaar." AJ en zijn vrouw, visagiste Rochelle, hebben al een dochter van bijna vier, Ava. Rochelle deelde het bericht van haar man, maar niet zonder officiële 'credits' toe te voegen voor een spelfout die hij in zijn mededeling maakte.

AJ krijgt het druk in 2017. De Backstreet Boys starten dan ook een concertreeks in Las Vegas. Daarnaast werkt de zanger momenteel aan een solo-album en gaat hij een rol spelen in de nieuwe film van horrorregisseur Eli Roth.