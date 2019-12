Nog meer problemen in het paleis? Geruchten over William en Catherine

William en Catherine wel samen in de auto eerder naar een receptie op het paleis Ⓒ Hollandse Hoogte

Alsof het Britse koningshuis al niet genoeg aan het hoofd heeft, lijkt er nog een probleem de kop op te steken. In Engeland gaan volop geruchten over de relatie tussen prins William en Catherine. Op basis van verschillende voorvallen vraagt men zich af of de liefde tussen hen misschien hevig bekoeld is.