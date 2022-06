’Rebel Wilson en nieuwe liefde hebben al trouwplannen’

De tabloid baseert zich op een bericht van The Sydney Morning Herald. Volgens de publicatie zijn Wilson en haar vriendin in korte tijd zeer close met elkaar geworden. Zaken als trouwen en een eigen familie beginnen worden ook al besproken. De moeder van de Australische actrice is zelfs recent van Sydney naar Los Angeles gevlogen om daar Agruma te ontmoeten.

De 42-jarige Wilson maakte de relatie donderdag in een bericht op Instagram wereldkundig. Voor de actrice is het haar eerste relatie met een vrouw. „Ik dacht dat ik op zoek was naar een Disney-prins, maar misschien was wat ik al die tijd eigenlijk nodig had een Disney-prinses”, schreef de actrice bij een selfie van zichzelf en Ramona.