Pop van Motörhead-frontman Lemmy te koop

De ruim 10 centimeter metende Lemmy draagt een Motörhead T-shirt en heeft een knaloranje basgitaar om de nek hangen. De pop is gemaakt om het 40-jarig jubileum van het album Ace of Spades luister bij te zetten. De plaat uit 1980 betekende de definitieve doorbraak van Motörhead bij het grote publiek.

Naast de pop van Lemmy is er eerder deze week op de streamingdiensten een speciale podcast over Motörhead gedropt. Ook verschijnt er een speciale deluxe-editie om de verjaardag van Ace of Spades te vieren.

Zanger Lemmy, die eigenlijk Ian Fraser Kilmister heet, overleed in december 2015 op 70-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.