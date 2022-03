Frank Masmeijer mist geboorte eerste kleinkind

Premium Entertainment

Besluit over vrijlating Frank Masmeijer uitgesteld

De Strafuitvoeringsrechtbank Gent doet pas op 22 februari uitspraak over de mogelijke vrijlating van Frank Masmeijer. Het was de bedoeling dat de Belgische rechter dinsdag al een besluit zou nemen over of de oud-showmaster Frank Masmeijer, maar de zaak is met twee weken uitgesteld.