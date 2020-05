Ellie Kemper: zoen Daniel Radcliffe voelde fout

Tegenover Ellen DeGeneres verklaart Kemper dat ze zich de hele tijd lullig voelde dat Radcliffe „die oude zwangere vrouw” moest kussen.

Alhoewel de twee acteurs nog geen tien jaar in leeftijd schelen, voelde Kemper zich bezwaard. „Ik heb hem meerdere keren gekust Ellen, en ik vond het zo rot voor hem. Want A, ik ben drie keer zou oud als hij en B, ik was zwanger toen we dat opnamen.”

Volgens de actrice leek Radcliffe een stuk minder problemen met de scène te hebben. „Er was zelfs een moment dat hij tegen m’n buik aankwam. Dat voelde zo fout, maar het deerde hem niet. Het is zo’n goede gozer.”

Unbreakable Kimmy Schmidt was vier seizoenen lang te zien op Netflix. Kemper speelde het titelpersonage; een jonge vrouw die een leven in New York probeert op te bouwen nadat ze jarenlang gevangen zat in een sekte. Na het einde van de serie begin 2019 kondigden de makers een interactieve special aan. In Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy Vs. The Reverend kunnen kijkers zelf bepalen hoe het verhaal verder gaat.