'Het gaat beter dan ooit met Calvin'

John vertelt aan the Sun: "Hij heeft niemand nodig. Hij is zo sterk. Calvin is een trein die doordendert, niets of niemand houdt hem tegen."

Het duo heeft samengewerkt aan Calvin's nummer over vreemdgaan, Ole, en is al hecht sinds een samenwerking in 2014. Na de breuk met Taylor belde Newman de Schotse dj elke avond voor het slapengaan, om te checken of hij 'veilig in bed lag'.