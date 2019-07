Doodshoofden, Disney en doffe ellende

Patty Brard Ⓒ BSR Agency

Ook na de overstap van Gordon naar zendergroep Talpa zijn er genoeg Nederlandse moeders te vinden die hun plaats in modeland niet helemaal kennen, zo blijkt wel uit de aflevering van Hotter than my daughter die RTL 5 vanavond herhaalt. De 44-jarige Fouzia is moeder van vijf kinderen en combineert haar passie voor heavy-metalband Metallica met een voorliefde voor Disney-leggings.