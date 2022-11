Grammy-nominatie maakt dirigent Metropole Orkest ’trots’

„Het is een project waar we veel liefde in hebben gestopt”, aldus de dirigent die het stokje ter hand nam bij de concerten waarbij het album werd opgenomen. „Mensen van buiten de klassieke wereld zien deze projecten niet altijd als iets virtuoos of complex, maar deze is dat echt. Iedereen in het orkest heeft zich een slag in de rondte gespeeld om de juiste noten te raken, om het zo op het hoogste artistieke niveau te krijgen.”

Buckley is naar eigen zeggen dan ook erg trots op de nominatie, alweer de 23e die het Metropole Orkest tot nu toe kreeg. „Oh echt? Dat wist ik niet eens”, reageert hij. „De erkenning van de nominatie is geweldig, alles wat daar nog bovenop komt is een bonus. Ik zie dit vooral als een bevestiging van de geweldige dingen die we met het orkest doen.”

Als het Metropole Orkest de Grammy wint, zou dat de vijfde keer zijn dat het Nederlandse orkest een nominatie weet te verzilveren. De laatste keer gebeurde dit in 2020 toen het orkest won voor zijn rol in het nummer All Night Long met multi-instrumentalist Jacob Collier. De Grammy Awards worden volgend jaar op 5 februari in Los Angeles voor de 65e keer uitgereikt.