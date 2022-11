Jay Leno verlaat ziekenhuis na huidtransplantatie

Leno, die brandwonden had op zijn gezicht, borst en handen, zal de komende tijd wel nog verder worden behandeld. De presentator waardeert alle beterschapswensen, laat een woordvoerder van het Grossman Burn Center, de plek waar Leno wordt behandeld, weten aan Amerikaanse media.

Leno maakt het goed. „Hij kijkt ernaar uit om Thanksgiving met zijn familie en vrienden te vieren en wenst iedereen een fijne feestdag.”

De presentator presenteerde jarenlang The Tonight Show. In 2014 stopte hij met het programma. Een jaar later lanceerde hij een tv-programma genaamd Jay Leno’s Garage, waarin hij met beroemdheden rijdt en praat over zeldzame auto’s. Recent had hij nog de Amerikaanse president Joe Biden te gast. Naar verluidt heeft Leno meer dan 180 voertuigen.