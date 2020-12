Pathé Thuis brengt bioscoophits eerder uit

Tot de titels behoren de Nederlandse romantische komedie Casanova’s met Jim Bakkum, de actiefilm Honest Thief met Liam Neeson en het romantische drama After We Collided. De streamingdienst is momenteel in gesprek met diverse studio’s om in de komende dagen en weken het aanbod verder uit te breiden.

De bioscopen moesten dinsdag acuut hun deuren sluiten, omdat heel Nederland zeker vijf weken in lockdown gaat. Veel titels die de komende weken zouden gaan draaien, zoals het Nederlandse oorlogsepos De Slag om de Schelde of de blockbuster Wonder Woman: 1984, komen alsnog uit zodra de bioscopen weer open mogen.