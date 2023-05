‘Onzichtbare’ Gordon kan Gavin niet vergeten

Weekblad Privé publiceerde woensdag appjes van de entertainer die zijn eigen verhaal, dat zijn stemmingswisselingen veroorzaakt zouden worden door diabetes, onderuit halen. Gordon geeft daarin gewoon toe coke te hebben gebruikt en ‘een terugval te hebben gehad zoals in vroegere tijden.’ Van Gavin eiste hij ‘openlijke excuses, een soort rectificatie’ waarin de Australiër zegt de gevolgen van zijn aanzoek, en het verbreken daarvan, niet te hebben overzien.

Woensdag bedankte Gavin zijn volgers voor de steun die hij ontving na publicatie van zijn eigen verhaal in Privé, vorige week, waardoor het heersende beeld van Gordons laatste liefde kantelde. Hij plaatste daarbij een foto van zichzelf, wandelend over een strand. Na een turbulente periode samen met Gordon leek hij klaar met alles.

Mail

Maar Gordon zag heel wat anders. Terug in Dubai knutselde hij een bericht in elkaar met een foto van een uitbundig lachende Gavin in de tijd dat hij samen met hem was, gecombineerd met diezelfde strandfoto. In een mail naar Gavin stuurde hij wat zure emoji’s en de tekst: ’met mij en zonder.’

Gavin: „Alleen gisteren na mijn post waren het in vier uur alweer drie berichten, dit was een neutrale. Maar hij hoeft zich geen zorgen te maken.”