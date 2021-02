Justin Timberlake zegt sorry tegen Britney Spears en Janet Jackson: ’Ik heb gefaald’

In de veelbesproken documentaire, over hoe de media in de beginjaren met Britney omgingen, komt ook de relatie die Justin met Britney had aan bod. Zo werd het interview die de zangeres gaf aan Diane Sawyer zo geframed dat het leek alsof zij de reden was voor de breuk en worden clips van Justin getoond waarin hij antwoord geeft op vragen van journalisten of hij en Britney het bed al hadden gedeeld. Justin kwam daarna ook nog met de videoclip van zijn hit Cry Me A River. Daarin was een actrice te zien die op Britney leek en het nummer ging over een relatiebreuk waarbij een vrouw hem had bedrogen.

„Ik heb spijt over al die momenten in mijn leven waarin mijn daden hebben bijgedragen aan het probleem, waar ik voor mijn beurt sprak of niet opkwam voor wat juist was. Ik begrijp dat ik op deze momenten en op vele andere tekortkwam en profiteerde van een systeem dat vrouwenhaat en racisme goedkeurt”, aldus de zanger, die daarbij specifiek excuses aan wil bieden aan Britney en Janet. „Beiden afzonderlijk, omdat ik om deze vrouwen geef en ze respecteer en ik weet dat ik gefaald heb.”

Justin voelt zich genoodzaakt om te reageren, vervolgt hij. „Gedeeltelijk omdat alle betrokkenen beter verdienen en vooral omdat dit onderdeel is van een groter gesprek waar ik graag deel van wil uitmaken en van wil leren.”

De excuses voor Janet lijken vooral gericht op hun gezamenlijke Super Bowl-optreden in 2004. Justin trok aan het einde van de show aan de kleding van de zangeres waardoor haar rechterborst werd onthuld. Het incident zorgde voor enorme ophef met name richting Janet wat haar reputatie schaadde. Justin kwam er echter ongeschonden uit.

Volgens Justin zit daar het probleem. „De industrie klopt niet. Het is ontworpen voor het succes van vooral blanke mannen. Als man in een bevoorrechte positie moet ik hierover spreken”, vindt de zanger. „Vanwege mijn onwetendheid, herkende ik het niet zoals het was toen het in mijn eigen leven gebeurde, maar ik wil nooit meer profiteren van het neerhalen van anderen.”

Bekijk ook: Britney Spears reageert na documentaire