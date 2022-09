Tim Akkerman gaat weer optreden met band: ’Het gaat weer heel goed’

Maar de 42-jarige Akkerman is weer helemaal terug, vertelt hij in gesprek met Den Haag FM. „Het gaat weer heel goed”, aldus de zanger. „Ik was even een tijdje in mineur, zoals velen trouwens. Maar ik heb dingen los weten te laten, en sindsdien gaat het alleen maar beter.’

Op zijn website staan tot en met december weer tientallen optredens met zijn band The Ivy League. „Ik heb heel veel mooie dingen in het vooruitzicht”, belooft de Hagenees. „Ik heb heel veel zin in de theatertour. En ik hoop dat de winter wordt zoals de winter hoort te zijn: gewoon lekker overal spelen.”