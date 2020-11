Elton John heeft meer dan 130.000 cd’s en lp’s

„Ik heb meer dan 120.000 cd’s en 15.000 vinylplaten”, vertelt Elton aan Goldmine. „Ze staan op planken in mijn huis zodat ik kan pakken wat ik wil, wanneer ik het wil.”

Een duidelijke voorkeur voor wat de zanger van de plank haalt, heeft hij wel. „Ik prefereer absoluut lp’s.”

Naast het draaien van muziek, brengt Elton ook veel tijd door met zijn gezin. Omdat de zanger vaker thuis wilde zijn, besloot hij te stoppen met toeren. „Ik heb het geluk gehad dat ik de laatste vijftig jaar de kans heb gehad om te doen waar ik zoveel van houd.”

Door zijn twee zoons is Elton meer gaan waarderen wat hij allemaal heeft meegemaakt. „Ze hebben me geholpen me op het heden te focussen en zeker ook mijn verleden te waarderen.”