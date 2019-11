Leonardo DiCaprio ontmoet Greta Thunberg

Leonardo noemt Greta, die het gezicht werd van de jeugdbeweging tegen klimaatverandering, ’een leider van deze tijd’. „Ik hoop dat de boodschap van Greta wereldleiders wakker schudt en dat ze beseffen dat de tijd van inactiviteit voorbij is. Het is door Greta en jonge activisten overal dat ik optimistisch ben voor wat de toekomst gaat brengen”, schrijft hij bij twee kiekjes van hun onderonsje.

De acteur vond het een eer om de activiste te ontmoeten. We „hebben elkaar beloofd dat we elkaar steunen zodat we hopelijk een betere toekomst voor onze planeet kunnen bewerkstelligen.”

Greta maakte vorige maand tongen los toen ze fel uithaalde naar wereldleiders op de VN-klimaattop in New York. In een emotionele toespraak beschuldigde ze de leiders van het verraden van haar generatie door de uitstoot van broeikasgassen niet serieus te nemen.