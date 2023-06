Comeback Mart Hoogkamer weken uitgesteld: ’Hij is nog niet helemaal de oude’

„Mart is op de goede weg in zijn herstel, maar hij is nog niet helemaal de oud”, laat zijn management weten. „Daarom hebben wij zijn hernieuwde start uitgesteld tot 25 juli aanstaande. Wij hebben er goede hoop op dat hij dan voldoende is opgeknapt om weer op volle sterkte zijn optreden te kunnen geven.”

Hoogkamer liet eerder weten dat hij zijn grenzen heeft overschreven. „De aankomende weken wil ik eerst tot rust komen en een nieuwe balans vinden tussen mijn passie muziek en mijn eigen energieniveau”, stelde hij.

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere week een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week onder andere over Mart Hoogkamer, die voorlopig noodgedwongen uit de spotlights stapt. De tekst gaat verder onder de video.

Vanwege zijn gezondheid moest de Leidenaar, bekend van zijn zomerhit Ik ga zwemmen, zijn geplande deelname aan het nieuwe seizoen van Beste zangers laten schieten. Hij werd vervangen door Nick Schilder.