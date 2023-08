Echtgenoot Britney Spears vraagt scheiding aan

Entertainment Tonight meldt dat de 29-jarige Sam Asghari de scheidingspapieren inmiddels heeft ingediend. Als reden voor de breuk geeft hij het welbekende ’onverkomelijke verschillen’ op. Daarmee komt na 14 maanden een einde aan het derde huwelijk van Britney Spears.

TMZ meldde eerder deze week dat Britney vreemd zou zijn gegaan. Spears weigert te reageren op de aantijgingen, maar volgens een insider zou het al een tijdje niet meer boteren tussen de twee.

Sam en Britney leerden elkaar in 2016 kennen toen hij als danser meewerkte aan de videoclip van haar nummer Slumber party. Het stel verloofde zich in september 2021 en trouwde in juni vorig jaar.