Rachel Hazes onthult wassenbeeld André in Madame Tussauds

De beslissing om een beeld van de populaire volkszanger te maken is maanden geleden al genomen. Dat werd donderdag 24 september, een dag na zijn sterfdag, bekendgemaakt. Sinds januari werken de beeldhouwers al aan het project, aldus een woordvoerder van het museum. Het is niet bekend of de kinderen van Hazes, Roxeanne en André, ook aanwezig zijn bij de onthulling.

De volkszanger, die in 2004 op 53-jarige leeftijd overleed, wordt in stijl vereeuwigd. Hazes komt in een bar waar bezoekers van het museum met hem het ’laatste rondje’ bier of fris kunnen drinken. Zoon André komt er op korte termijn bij.