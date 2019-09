Stellen staan in de rij voor bruiloft van Mattie en Marieke

„We hadden wel verwacht dat er een aantal mensen in Nederland zouden zijn die hun bruiloft uit handen willen geven aan ons. Maar dat het er zó veel zijn, dat hadden we niet helemaal aan zien komen”, zegt Marieke. Het grote aantal aanmeldingen is volgens Mattie een reden om nog meer hun best te doen. „Dit motiveert ons extra. Uiteindelijk kunnen we maar één huwelijk regelen. Maar door dit aantal aanmeldingen hebben we wel het gevoel dat we de lat heel hoog moeten leggen.”

Mattie en Marieke willen als weddingplanners in één week tijd een hele bruiloft op poten gaan zetten. Zij gaan alles regelen, van de locatie en de taart tot de jurk en het grote feest. Koppels kunnen zich nog tot volgende week donderdagmiddag aanmelden op de website van Qmusic. De dag erna wordt bekendgemaakt welk stel Mattie en Marieke als weddingsplanners krijgt. Het gekozen bruidspaar trouwt uiteindelijk op vrijdag 20 september.