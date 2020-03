Van der Gijp: Alle virologen moeten van de buis af

Van der Gijp is er naar eigen zeggen van overtuigd dat ze niet weten hoe ze om moeten gaan met het nieuwe coronavirus. „Ik meen het in mijn grond van mijn hart, je moet geluk hebben. Je kan er niets tegen doen. En de virologen weten het nu ook niet. Ik ga me er steeds meer aan irriteren. Die Ab Osterhaus hoef ik echt niet meer te zien. Hij zit elke avond in een ander programma wijn te drinken.”

Tafelgenoot Johan Derksen geeft toe dat hij juist speciaal voor de virologen televisie gaat kijken. „Ik ga ervoor zitten. Het is een interessant debat. Juist een viroloog mag met zijn kennis best een mening geven. Als ik dan André Hazes hoor oreren, die mag dat dus niet.”

Derksen merkt wel op dat elke viroloog wat anders zegt. „Ze willen allemaal de waarheid in pacht hebben, maar er zijn meerdere waarheden. Je moet de dingen eruit filteren die jij belangrijk vindt want ze lullen niet uit hun nek. Maar dat ze elkaar tegenspreken is een feit. Voor de leek is er soms geen touw meer aan vast te knopen.”