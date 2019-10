Kroonprinses Mary zet zich in voor lhbti-gemeenscchap

Mary is trots op haar nieuwe rol. „We kunnen niet accepteren dat sommige mensen in de wereld worden geconfronteerd met intolerantie en discriminatie vanwege hun seksualiteit of genderidentiteit”, laat ze weten in een reactie. „Ik kijk ernaar uit om diversiteit en lhbti-rechten zowel thuis als internationaal op de agenda te zetten.”

De organisatie is verheugd dat de kroonprinses beschermvrouwe wordt. „Ik weet zeker dat er door haar betrokkenheid meer aandacht aan het evenement zal worden besteed”, aldus een woordvoerder.

WorldPride vindt in 2021 van 12 tot en met 22 augustus plaats en bestaat uit onder meer een conferentie over mensenrechten, feesten en marsen. Van 18 tot en met 21 augustus worden de EuroGames georganiseerd waaraan atleten in 29 verschillende sporten meedoen. Mary zal bij verschillende evenementen in Kopenhagen aanwezig zijn.