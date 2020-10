Wilfred Genee bezorgd: ’Straks wordt het dodelijk zware klus’

„Dat is de grootste nachtmerrie die je als radiomaker kan overkomen”, zegt Wilfred tegen het ANP. Hij gelooft niet dat hij er gevoelig voor is, zeker omdat Giel tegenwoordig nog veel vroeger moet opstaan. „Het is mij nog nooit overkomen dat ik me voor iets zakelijks verslapen heb. Eens moet de eerste keer zijn, maar het zit niet in mijn systeem.”

Wilfred start maandag op het ’schappelijke’ tijdstip van 07.00 uur, drie uur later dan Giel. Veronica wilde hem eigenlijk om 06.00 uur laten beginnen maar dat was echt niet te combineren met Wilfreds tv-werk, dat hij gewoon blijft doen. ”06.00 uur was wat dat betreft een absolute no-go voor mij. Ik hoop dat dat uur verschil kan maken maar misschien is dat helemaal niet zo en heb ik mij straks enorm verkeken.”

„Het enige waar ik mij nu een beetje zorgen om maak, is dat ik altijd slecht slaap als ik weet dat ik er vroeg uit moet. Als dat straks elke nacht gaat gebeuren met het idee ’ik moet me niet verslapen’ dan wordt het een dodelijk zware klus”, lacht Wilfred. „Maar ik denk dat ik met één wekker genoeg heb. En mijn telefoon doet het ook gewoon, hè.”