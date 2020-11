Chrissy Teigen in ’depressief gat’ door miskraam

„Ik tweet niet zo veel omdat ik eerlijk gezegd in een soort rouwend depressief gat zit”, schrijft ze. „Maar maak je geen zorgen, want ik heb heel veel hulp om me heen om beter te worden en ik zal binnenkort weer in orde zijn.”

Over het tweede deel van haar bericht is echter wat onduidelijkheid. Volgers van de 34-jarige Teigen denken dat ze per ongeluk een berichtje aan iemand heeft getweet. Ze sluit haar bericht namelijk af met: „Ze bellen wanneer ik weer beter ben en klaar ben om opgehaald te worden. Dan kan je langskomen en me ophalen, ok? Bedankt en ik hou van je!”

Begin oktober maakten Teigen en Legend bekend dat ze een miskraam hebben gehad. Samen hadden ze al twee kinderen, Luna en Miles.