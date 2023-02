R. Kelly hoort straf in misbruikzaak in Chicago

De zaak in Chicago tegen de 56-jarige Kelly volgde na een eerdere misbruikzaak in de staat Illinois waarin hij werd vrijgesproken. Officieren van justitie in Chicago beweerden nu dat de zanger de uitkomst van de zaak probeerde te manipuleren door getuigen en slachtoffers om te kopen. Kelly werd niet schuldig bevonden aan het belemmeren van de rechtsgang, maar dus wel aan drie aanklachten van kinderporno.

Vorig jaar juni kreeg de zanger, die sinds 2019 in afwachting van zijn rechtszaken vastzit, in New York een celstraf van dertig jaar voor onder meer het leiden van een organisatie die als doel had (minderjarige) vrouwen te misbruiken. Er liep ook nog een aanklacht voor seksueel misbruik in Illinois tegen Kelly, maar die werd onlangs ingetrokken. De openbaar aanklager vond dat met zijn veroordelingen het recht al „heeft geschied”.

Kelly wordt al sinds de jaren negentig beschuldigd van (kinder)misbruik. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn.