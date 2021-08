Royce de Vries: ’Kantoor Peter confronterend leeg’

„Het verdriet is anderhalve maand later nog steeds heel groot”, vertelt hij. „Je wordt geleefd, je moet de uitvaart regelen, ook kleine dingen. Hij had bijvoorbeeld vijf kranten, er liggen er snel zo’n 100 op mat. Maar je moet ook ruimte maken voor het verdriet.”

40 jaar misdaadgeschiedenis

Hij vertelt het verhaal in het kantoor van zijn vader: „In het begin was het confronterend leeg. Het kantoor waar hij ieder moment kon binnen lopen. Alsof hij op vakantie was. Nu is het een soort museum met 40 jaar misdaadgeschiedenis, 40 jaar werk van mijn vader. Dat biedt ook wel troost.”

Hij vervolgt zijn verhaal en vertelt over de dag van de aanslag: „Ik was thuis aan het werk en rond tien over half acht belde Peter Schouten dat mijn vader was neergeschoten, je schrikt enorm als je zoiets hoort. Er is dan nog niet veel duidelijk, hoe het gebeurd is en je gaat op onderzoek uit. Hoe erg is het? We zijn als een gek gaan bellen, dan wordt vrij snel duidelijk wat er is echt is gebeurd. Dat het ernstig is, de familie en de partner worden geïnformeerd. Waar is hij? We hoorden dat hij in het ziekenhuis was en dat het ernstig is. Dan wil je bij hem zijn. Overal gemaskerde agenten en automatische wapens. We waren in de familiekamer en dan is er nog onzekerheid hoe het met hem is.”

„Die tijd is dierbaar voor ons. We hebben aan zijn bed gezeten en die week nog tijd met hem doorgebracht. Na een week kregen we de boodschap dat er geen hoop meer was.”

De bloemenzee die ontstond in de buurt van de RTL Boulevard studio waar Peter werd neergeschoten heeft de familie veel steun gegeven, vertelt hij: „De bloemenzee heeft ons ontzettend geraakt. Het doet veel met je als mensen de tijd nemen om bloemen te brengen, een Ajaxshirt of zelfs krentenbollen. Het is een emotionele plek, ook al realiseer je je dat er nooit meer wil komen.”

Foto met kleinzoon

Op de dag van de aanslag is Peter nog bij Royce thuis geweest vertelde hij in het eerder opgenomen item: „Ik heb een foto dat hij nog met mijn zoontje op schoot zit. Dat is natuurlijk een hele dierbare foto voor mij.”

Peter R. de Vries met zijn zoon Royce bij de Bunker voor zijn getuigenverhoor in de strafzaak tegen Willem Holleeder. Ⓒ ANP/HH

Ook was Royce kritisch over het kroongetuigen systeem: „Als het vanaf het begin een deugdelijk systeem was waarin advocaten bijvoorbeeld veilig konden werken, naar mijn mening was mijn vader dan nooit vertrouwenspersoon geworden van de kroongetuige.”

Royce sprak voorts over de emotionele uitvaart in Carré, waar Khalid Kasem één van de sprekers was. Kasem werkt samen met Royce bij advocatenkantoor De Vries en Kasem, waar Peter R ook heeft gewerkt maar ontslag heeft genomen toen hij vertrouwenspersoon werd van kroongetuige Nabil B.

Royce heeft ook zijn partner Khalid Kasem een interview toegezegd in de nieuwe talkshow Khalid & Sophie, die maandag van start ging.