Jim en Jamai delen bijzonder moment met Jerney Kaagman

„Ik was altijd gek op Jerney. Gekke, droge, lieve Jerney. Ik werd altijd boos als mensen haar belachelijk maakten om haar doen en laten. Er is zoveel over haar gezegd toen. Maar wat niemand wist was dat ze destijds al leed aan een beginnend stadium van Parkinson”, schrijft Jim bij een foto van het drietal op sociale media.

„Wat was het ongelofelijk speciaal om haar weer te zien. Natuurlijk was het lastig om te zien wat voor diepe sporen die ziekte achterlaat, maar bovenal geweldig om samen met Jamai de vrouw te bezoeken met wie we op 15 en 16-jarige leeftijd mede begonnen zijn. We ❤️ Jerney.”

Jim Bakkum en Jamai Loman stonden in 2003 in de allereerste finale van talentenjacht Idols waar Jerney jurylid van was. In 2012 maakte Jerney Kaagman bekend dat ze de ziekte van Parkinson heeft en stelde ze een voorbeeld te willen zijn voor anderen door openlijk uit te komen voor haar ziekte.

Rob de Nijs en Ernst Daniël Smid, die beiden noodgedwongen een stap terug moesten doen wegens Parkinson, hebben onlangs de handen ineengeslagen om aandacht te vragen voor de ziekte. Met de single De muziek gaat altijd door willen ze laten zien hoe belangrijk het is dat er meer aandacht komt voor deze neurologische aandoening. Ook Coosje Smid, Anita Meyer, Berget Lewis en Jim Bakkum werkten aan het nummer mee. Het bekende duo Fluitsma & van Tijn maakte De Muziek Gaat Altijd Door in samenwerking met tekstschrijver Han Kooreneef.

