Peter Gillis per ambulance naar ziekenhuis afgevoerd

Het was zijn zoon Mark, die direct het alarmnummer belde. Zelf kreeg de 60-jarige realityster daar niets van mee. Zijn hartslag bleek in het ziekenhuis nog maar 30. Er werd een hersenscan gedaan, waarop een hersenbloeding, tia of beroerte werd uitgesloten. Na diverse onderzoeken bleek dat zijn suikerspiegel te hoog was. ,,Dit is een wake up call, ik moet nu echt iets aan mijn gewicht gaan doen”, vertelt hij aan Dagblad Tubantia.

Gillis krijgt nog meer onderzoeken. Hoewel hij die avond weer naar huis mocht, nadat hij er ’een worstenbroodje had gegeten’, voelt hij zich donderdag nog steeds niet goed. Hij vertelt weer met zijn afslankcoach, met wiens hulp hij eerder al eens veertig kilo afviel, aan zijn gewicht te gaan werken en belooft: „Over enkele maanden herken je me niet meer terug.”