Emma Corrin: op school grapten ze dat Diana mijn moeder was

Klasgenootjes grapten zelfs herhaaldelijk dat Diana stiekem haar moeder was. „Dus ik ben opgegroeid met een ongelooflijk grote liefde voor deze vrouw, net zoals het grootste deel van het Britse publiek”, zegt Emma over haar rol in het vierde seizoen van de populaire Netflix-serie.

Hoewel de 24-jarige actrice het een mooie rol vindt om te spelen, heeft ze verder niet zoveel met het Britse koningshuis. „Maar ik heb wel medelijden met ze. We weten allemaal wat er met Diana is gebeurd. Het is een onmogelijke situatie.”

Emma zou zelf geen lid willen zijn van het koningshuis. „Ik zou keihard wegrennen als iemand van de koninklijke familie me ten huwelijk zou vragen.”