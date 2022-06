Advocaat bevestigt: Amber Heard gaat in beroep tegen vonnis in Depp-zaak

Volgens Charlson Bredehoft heeft Heard een aantal goede redenen om in beroep te gaan. Een daarvan is dat de verdediging een aantal bewijsstukken niet mochten aandragen. De advocaat stelt dat Heard en haar verdediging ’gedemoniseerd’ zijn. „Er zijn dingen toegestaan die niet toegestaan hadden mogen worden, dat zorgde voor verwarring bij de jury.”

Heard werd eerder deze week veroordeeld tot het betalen van miljoenen dollars aan schadevergoeding nadat Depp haar had aangeklaagd wegens smaad. Zij had in een opiniestuk geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld, en ondanks dat Depps naam daarin niet werd genoemd, stelde hij dat het duidelijk was dat hij daar werd bedoeld en dat zijn carrière en reputatie daaronder hebben geleden. De jury gaf hem gelijk en sommeerde Heard 15 miljoen dollar te betalen, 35 miljoen minder dan Depp had geëist.

De actrice had echter een tegeneis ingediend, en werd op één punt van die aanklacht in het gelijk gesteld. De jury bepaalde dat er sprake was van laster toen Depps advocaat haar beschuldigingen van misbruik eerder een „hoax” noemde. Daarom moet de acteur zijn voormalig echtgenoot 2 miljoen dollar betalen.