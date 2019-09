Nicole Kidman zoekt mogelijkheden voor vervolg Big Little Lies

Het lukte de omroep niet om een opnameschema te maken waarbij alle A-listers - naast Kidman en Witherspoon zelf, spelen bijvoorbeeld ook Meryl Streep en Zoë Kravitz een hoofdrol in de serie - ingepland zouden worden. Nicole Kidman liet tijdens een interview tijdens het GQ Men of the Year Awards echter weten dat ze haar rol als Celeste Wright graag weer zou oppakken in de nabije toekomst en dat zij en Witherspoon, als producenten van de serie, de mogelijkheden daarvan onderzoeken.

Ze stelde dat het werken aan de dramaserie ’één van de beste ervaringen ooit’ was. Dat geldt ook voor Reese, vertelt ze. „We spraken elkaar nog maar twee dagen geleden en we hadden beiden zoiets van: ’Jaaaa...’. Het is overduidelijk niet op dit moment, maar we gaan absoluut kijken wat er kan.”