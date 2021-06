Youp van ’t Hek haalt uit naar CDA en Sywert van Lienden: ’Opsodemieteren!’

Van Lienden erkende afgelopen zondag na een lange reeks onthullingen in diverse media dat hij en zijn zakenpartners tientallen miljoenen euro’s winst maakten met de verkoop van mondkapjes aan de overheid. Dit gebeurde aan het begin van de coronacrisis, toen er ernstige tekorten waren aan medische hulpmiddelen.

Van ’t Hek refereerde aan zijn eigen opname in het ziekenhuis vanwege een coronabesmetting, in het voorjaar van 2020. „Op het moment dat hij met zijn mondkapjes bezig was, lag ik in het ziekenhuis. Ik heb gezien welke paniek er was rond de testen, rond de beademingsapparatuur. Die mensen waren allemaal in zo’n grote paniek en daar heeft die lul 28 miljoen los weten te peuteren! Onbegrijpelijk dat de partij niet zegt: ’Optiefen, wegwezen, terugbetalen, arresteren! Denk ik echt! Ben ik nou zo dom?!”

Hij maakt zich bovendien kwaad over de interne onderzoeken. „Sodemieter op met de interne onderzoeken! Je besodemietert de kluit man, je bent een oplichter!”, fulmineert hij. „Je kan hem toch gewoon de partij uit flikkeren!”

Van ’t Hek werd in maart vorig jaar in het ziekenhuis opgenomen wegens een coronabesmetting. Opmerkelijk genoeg zei hij enkele weken daarvoor nog dat het coronavirus ’niets anders is dan een stevig griepje met een iets hogere kans op de eeuwige jachtvelden.’ Nadat hij zelf besmet werd met het virus veranderde hij echter honderdtachtig graden van mening. „Tip van een ervaringsdeskundige: BLIJF BINNEN!!!!”, schreef hij toen het weer wat beter met hem ging.