Toppers-concerten 2020 uitgesteld vanwege EK

De reden dat de Toppers voor dit winterse feest gaan, is het Europees Kampioenschap voetbal. Door de voorbereidingen op en de wedstrijden hiervan is de ArenA in mei en juni 2020 niet beschikbaar. Beide partijen hebben naarstig gezocht naar een passend alternatief, maar dat is niet gevonden.

De concertreeks is dan ook toepasselijk Christmas Party of the Year 2020 gedoopt. De allergrootste kersthits uit heden en verleden komen voorbij en ’andere meezingknallers die passen in deze unieke winterse sfeer’. Ook zullen er speciale gasten zijn. Bezoekers worden ook geacht zich in kerststemming te kleden, namelijk in ’christmas red’ en ’snowy white’.

Het is echter niet de eerste keer dat de Toppers in Ahoy te zien zullen zijn. In 2016 vierden ze daar nog hun 12,5-jarig jubileum met een kerstshow en het succes daarvan was aanleiding voor de terugkeer naar Ahoy met kerst.

De concerten vinden plaats op 22, 23, 24 en 26 december volgend jaar en de kaartverkoop start maandag 2 december via Ticketpoint.