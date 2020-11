The Weeknd maakt Spaans debuut

Maluma, vooral in Spaanstalige landen een grote ster, is ontzettend blij dat The Weeknd meedoet. „Ik heb altijd grote bewondering gehad voor The Weeknd, dus om met hem deze remix te maken, is een droom die uitkomt. Hij heeft Hawái een te gekke, nieuwe flow gegeven”, zegt hij.

De originele versie van Hawái kwam in juli uit en scoorde wereldwijd al meer dan 373 miljoen strams op Spotify.