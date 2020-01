Margot Robbie: méér dan mooi

Margot Robbie in ’Birds of prey’. Ⓒ Foto Claudette Barius

Met haar rol in The Wolf of Wall Street zette Margot Robbie zeven jaar geleden de deur naar een glanzende Hollywoodcarrière open. Inmiddels is zij een ster om rekening mee te houden. Onlangs werd zij opnieuw voor een Oscar genomineerd en vanaf volgende week herneemt de 29-jarige actrice haar rol als de maniakale Harley Quinn in Birds of Prey. Een portret van deze boerendochter uit Down Under.