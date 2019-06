Frogers al 90.000 euro opgehaald voor Alpe D’HuZes

De Froog en zijn gezin zijn verdeeld over twee ploegen: Team Toppers en Team Toppers 2. Onder anderen oud-wielrenster Leontien van Moorsel heeft zich bij de Frogers gevoegd.

Hoeveel geld er in totaal is opgehaald wordt donderdagavond bekend. Met de voorgaande edities van de Alpe d’HuZes werd in totaal zo ruim 162 miljoen euro opgehaald, Met dat geld zijn 236 kankeronderzoeken gefinancierd, aldus de organisatie.