Jamie Oliver: obesitas groter gevaar dan IS

Jamie vervolgt: "Dit is echt een oorlog hoor, als je je zorgen maakt om wat de Britten het meeste raakt, is dat niet IS, of wel?!" De televisiekok maakt zich zorgen om de plannen van premier Theresa May rond dit thema, of eigenlijk, het gebrek eraan.

De minister van Volksgezondheid, Jeremy Hunt, noemde het probleem onlangs 'een nationaal noodgeval'. Jamie is al langer op scholen bezig met gezondere voeding voor de jeugd. Voormalig premier David Cameron had hier ook stevige plannen voor, maar deze schijnen door May in de ijskast te zijn gezet.

Oliver beschuldigt de regering nu van desinteresse. "Ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Als je ziet wat de nieuwe 'plannen' zijn, dan schreeuwen ze eigenlijk: 'het boeit ons niet!'", zegt hij volgens The Sun. "Maar het is nooit te laat om sorry te zeggen en er alsnog wat aan te doen."