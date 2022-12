Eerste Trooping the Colour ter ere van Charles op 17 juni 2023

Het is traditie dat Trooping the Colour jaarlijks wordt gehouden op de zaterdag voor of na 10 juni, om de verjaardag van de regerende monarch te vieren. Charles houdt hiermee de gebruiken van zijn moeder, de overleden koningin Elizabeth in stand. Haar verjaardag was op 21 april, maar de parade vond plaats in juni.

Trooping the Colour viert naast de verjaardag van de monarch ook nog de Britse strijdkrachten. In de parade zullen 1400 soldaten, 200 paarden en 400 muzikanten meelopen.

Hoewel de ceremonie gepland staat voor 17 juni, is de eigenlijke verjaardag van Charles pas op 14 november. Hij viert dan zijn 75e verjaardag.