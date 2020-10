Dolly Parton onder de indruk van OG3NE: ’Wat een mooie sound’

„Wat een mooie sound, en wat een mooie harmonieën”, zegt Dolly, terwijl ze op een laptopschermpje naar Amy, Shelley en Lisa luistert. In hun cover van Dolly’s megahit veranderen de zussen het woordje Jolene voor OG3NE. Dat vindt de 74-jarige zangeres ’pretty cool’. „OG3NE, dat is een goede naam! Ik zing zelf altijd Jolene als ik koffie haal. Cafeïne, cafeïne, cafeïne.”

De meiden van OG3NE zijn helemaal ondersteboven als ze erachter komen dat Dolly hun cover heeft gezien. Na de complimentjes van Dolly verschijnen de drie zussen, die naast elkaar op de bank zitten, in beeld.

„Dit had ik echt niet verwacht”, zegt Shelley. „Het is altijd heel zenuwslopend om iemands liedje te coveren, want je moet altijd maar hopen dat het eervol is en dat iemand het leuk vindt.” Haar zus Lisa is het met haar eens. „Je wilt het liedje wel recht doen. Maar dit is meer dan we konden hopen.”