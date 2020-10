Rechter verwerpt zaak vermeend slachtoffer Michael Jackson

Safechuck, een van de mannen uit de misbruikdocu Leaving Neverland, klaagde de bedrijven MJJ Productions en MJJ Ventures Inc. al in 2014 aan. De zaak werd toen verworpen omdat het vermeende misbruik al in de jaren negentig had plaatsgevonden en de zaak dus was verjaard. Toen begin dit jaar in Californië een nieuwe wet van kracht ging waarin de verjaringstermijn werd uitgebreid stapte Safechuck opnieuw naar de rechter.

Hij vindt dat de bedrijven juridisch verplicht waren in te grijpen en hem te beschermen voor de King of Pop. De rechter oordeelde echter dat er geen bewijs is dat de bedrijven verantwoordelijkheid droegen voor Jackson omdat hij de eigenaar en enige aandeelhouder ervan was. Safechuck kan nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak.

Safechuck is een van de mannen die zegt dat Jackson hem op minderjarige leeftijd heeft misbruikt. Hij komt veelvuldig aan het woord in de documentaire Leaving Neverland. Die film van HBO zorgde vorig jaar voor flink wat ophef. Zo besloten meerdere radiozenders Jacksons muziek niet langer te draaien en werden kunstwerken van de zanger uit verschillende musea verwijderd.