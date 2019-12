André Hazes ’wilde niemand kwetsen’ met Zwarte Piet-foto

Een woordvoerder van André laat vrijdag weten: „Hij heeft er niets mee bedoeld en wil zich ook vooral niet in de discussie over de kleur van Zwarte Piet mengen. Dat is zijn taak niet, hij wilde gewoon een leuke foto van zijn zoontje met de rest van de wereld delen zoals hij dat vaker doet.”

Sommige BN’ers vinden het ondoordacht dat André Hazes als publiek figuur koos voor pieten die een deel van de Nederlandse bevolking kwetsend of racistisch vindt. Zo schreef Glennis Grace bij de foto van de zanger: „Je weet dat je m’n vriendje bent. Maar deze foto met zwarte pieten kan echt niet meer. M’n maag draait er gewoon van om en mijn hart huilt. Ik hoop dat je je ooit bewust wordt dat Zwarte Piet echt niet meer kan of zou mogen.”

De zegsman weet niet of Hazes nog contact heeft gezocht met Glennis Grace of de rappers naar aanleiding van de kritiek die zij uitten. Ook kan hij niet zeggen of Hazes volgend jaar van plan is weer Zwarte Pieten op te voeren tijdens het feestje, of dat hij overweegt roetveeg- of schoorsteenpieten te gaan inhuren. „Het is nu 6 december, dat lijkt me een goede vraag om over een jaar misschien te stellen.”

De zanger wilde donderdag niet reageren op de commotie. Wel plaatste hij donderdagavond een foto vanuit Parijs, waar hij met zijn nieuwe vriendin Bridget Maasland zit.

Bekijk ook: André en Bridget vieren liefde in Parijs