Zangeres Emeli Sandé en vriendin verloofd: ’Ik heb ja gezegd!’

„Ik heb ja gezegd!”, aldus een dolgelukkige Sandé. Ze deelt ook een foto van de ring, die is belegd met een rode steen.

Sandé, onder meer bekend van hits als Next to me en Read all about it, maakte eerder dit jaar bekend dat ze op vrouwen valt en een relatie heeft met pianiste Yoana Karemova. „We leerden elkaar kennen via de muziek. Ik voel me gelukkiger dan ooit”, vertelde ze destijds.

Het is niet de eerste keer dat de zangeres gaat trouwen. In 2012 trouwde ze met Adam Gouraguine, maar dat huwelijk hield slechts een jaar stand.