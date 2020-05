Spannende roman ’De Hollandse Droom’ van Martijn Simons

Martijn Simons gebruikte autobiografische gegevens als uitgangspunt van zijn roman. Ⓒ Foto Roel Dijkstra

Rudolf Keller, een van de drie hoofdpersonen in De Hollandse droom, de nieuwe psychologische familieroman van Martijn Simons, is een man van idealen. Als rechter en politicus in spe in 2009 gelooft hij heilig in de maakbare samenleving, waarin voor iedereen plek is en gelijke kansen zijn. Ook voor Houda en Mustafa, die vroeger met zijn kinderen Bram en Evi speelden. Maar wat zijn die idealen waard als zijn gezinsgeluk op het spel staat? door