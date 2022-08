Star Trek-actrice Nichelle Nichols schreef geschiedenis ondanks drank, dementie en ruzie met enige zoon

Premium TV

Nostalgie-tv: palmbomen, strand en tienerdrama

Geen betere tijd dan de zomer om je favoriete series te herkijken. Begin van de jaren nul van deze eeuw, zaten tieners en twintigers aan de buis gekluisterd bij The OC, afkorting voor Orange County, om te zien hoe het de tieners daar verging. In dit zonnige deel van Californië is het namelijk niet a...