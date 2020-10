Zanger Jason Bouman ontsnapt uit zinkende auto

Jason Bouman kon in de nacht van vrijdag op zaterdag maar ternauwernood ontsnappen uit zijn bestelbus die te water was geraakt. Ⓒ AS Media

Hachelijke momenten voor Jason Bouman. De winnaar van tv-programma Bloed, Zweet en Tranen is in de nacht van vrijdag op zaterdag met zijn tourbusje in zijn woonplaats Harmelen in het water geraakt. De volkszanger wist ternauwernood te ontsnappen, maar de schrik zit er goed in. „Je hebt drie kinderen en op zo’n moment gaat er natuurlijk van alles door je heen...”